Koei Tecmo objavio na koje platforme stiže Attack On Titan 2

Koei Tecmo je objavio na kojim će platformama i kojeg približno datuma igrači moći zaigrani novu igru u serijalu A.O.T.

Prva Attack On Titan, odnosno A.O.T. igra izašla je krajem kolovoza prošle godine, a za razvoj je bio zaslužan interni tim Omega Force (serijal Dynasty Warriors). Radilo se o igri koja je pratila radnju prve sezone istoimene anime serije, pa će druga igra punog imena A.O.T. 2 u Europi, odnosno Attack On Titan 2 u Americi pratiti drugu sezonu.



Izdavač Koei Tecmo je krajem prošlog mjeseca objavio kako zbog poprilično uspješnog originala s veseljem mogu najaviti rad na nastavku te su prikazali igru kratkim trailerom, a sada su s igračima podijelili na kojim će platformama moći odigrati ovu pomalo bizarnu akcijsku igru. Attack On Titan 2 je u izradi za PC, PlayStation 4, Xbox One i Nintendo Switch i trebali bi je moći zaigrati početkom iduće godine.



Tim je za nastavak pripremio nove izazove i još više akcije te opremu za likove koja će omogućiti dodatnu slobodu kretanja i preciznost za obranu od naprednijih pokreta Titana. Dodatne informacije o svemu ovome će Koei Tecmo objaviti u nadolazećim tjednima, a do tada šalju sve zainteresirane igrače na službene stranice gdje mogu pratiti razvoj događaja.