Konačno dostupan platformer Cuphead

Nakon sedam godina razvoja i tri godine nakon što je prvi put prikazan javnosti ovaj je poseban akcijski platformer konačno moguće zaigrati

U današnje vrijeme kada svakog dana izlazi velik broj igara potrebno je nešto posebno kako bi zaintrigiralo širu igraću javnost. Braći Moldenhauer je to uspjelo prije tri godine kada su prvi put pokazali svoj projekt Cuphead - 2D akcijski platformer rađen u stilu crtića iz 30-tih godina prošlog stoljeća.



Nakon najave je dosta igrača s nestrpljenjem čekalo nove detalje, no tim StudioMDHR Entertainment nije bio baš spreman dijeliti informacije o napretku razvoja igre - tu i tamo bi se pojavila koja slika, trailere gotovo uopće nisu izdavali, a i službene stranice su uglavnom bile prazne. Cuphead je odgođen nekoliko puta, svaki put s obećanjem kako će se čekanje isplatiti.



Prema prvim ocjenama kritičara i komentarima igrača na Steamu, izgleda kako se čekanje zbilja isplatilo. Navodno je ovaj platformer poprilično težak, pa imajte to na umu ako želite vidjeti o čemu se radi. Cuphead se prodaje po cijeni od 19,99 eura i moguće ga je zaigrati na PC-u putem Steama, GOG-a i Windows 10 trgovine ili na Microsoftovoj Xbox One konzoli. Razvojni je tim pripremio kratak trailer za proslavu izlaska, dok ćete nešto malo detalja moći pročitati na službenim stranicama.