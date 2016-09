Konačno stiže Beyond Good & Evil 2?

Tvorac odlične, ali nedovoljno popularne akcijske avanture na svojem je Instagramu postavio sliku koja ulijeva nadu o nastavku

O nastavku na Beyond Good & Evil piše se od 2008. godine, a unatoč broju godina koje su prošle od najave Ubisoft i dalje uvjerava da projekt nije mrtav. Svako malo se pojavi nešto novih informacija i zatim Beyond Good & Evil 2 nestane opet u podzemlje, a ljubitelji originala ostanu razočarani.



Najnovija vijest stiže u obliku slike s Instagrama tvorca originala, Michel Ancela, koji je uz nju stavio rečenicu "Negdje u sustavu 4 ... Hvala #ubisoft što ste to omogućili !". Pretpostavit ćemo da se na slici nalaze jako mladi Pey'j i možda otac junakinje iz originala Jade.



Predsjednik Ubisofta Yves Guillemot je na ovogodišnjem sajmu E3 rekao kako je igra i dalje u izradi, a budući da je Ubisoftov francuski ogranak tviterašima preporučio da slijede Ancelov korisnički račun ako žele biti u tijeku možda ćemo konačno dobiti neke nove informacije o igri koja je trebala izaći prije mnogo godina.