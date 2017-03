Kritičari obožavaju novu Zeldu

Nintendo je paralelno s novom konzolom objavio i novu igru serijala Legend of Zelda, a čini se kako je njome pogodio „zlatnu žilu“

Kraj tekućeg radnog tjedna u svijetu igara obilježio je izlazak Nintendove nove konzole, a neki bi (možda s pravom) rekli kako je još značajnije bilo ono što je Switch pratilo. Radi se, naravno, o igri The Legend of Zelda: Breath of the Wild koja je fanovima ovog legendarnog serijala omogućila da se vrate svijetu koji toliko vole.

Očekivano, izlazak igre pratile su brojne recenzije koje su medijske kuće napokon smjele objaviti, a ako je suditi prema ocjenama koje su se pojavile na Metacriticu – ovo bi mogla biti igra koja će obilježiti čitavu generaciju. Naime, nova je Zelda na temelju 67 recenzija koje ulaze u Metacriticovu računicu zaradila prosječnu ocjenu 98/100.

Apsolutno svaka od recenzija koje su se pojavile na Metacriticu pozitivna je (75+), a čak 41 recenzent igri je dao maksimalnih 100/100. Među onima koji su igri dodijelili maksimalnu ocjenu našli su se velikani poput Edgea, Destructoida, IGN-a, GameSpota, Game Informera, Polygona i Forbesa. Najniža ocjena na Metacriticu trenutno je „skromnih“ 90%, a Zelda ju je dobila od talijanskog ogranka Eurogamera. Sve objavljene ocjene možete proučiti ovdje.

Jeste li zaigrali novu Zeldu ili to tek planirate učiniti? Vjerujete li ovako pozitivnim reakcijama kritičara ili se ipak ubrajate među skeptike koji ne vjeruju nikome dok iz prve ruke ne isprobaju? Recite nam u komentarima.