Kritičari zadovoljni novom FIFA-om

FIFA 17 javnosti će biti dostupna od 27. rujna, no dio recenzenata već ju je imao prilike zaigrati, evo što kažu

Nadolazeća FIFA 17 na domaćem će tržištu biti dostupna od 29. rujna, dok će je ekipa u SAD-u dobiti dva dana ranije. Ipak, to ne znači da prve recenzije morate čekati. Naime, dio medijskih kuća igru je već dobio i Internetom su se počele širiti prve reakcije koje kažu da se radi o solidnom nastavku.

Objavljenih recenzija, a posebno onih koje ulaze u računicu popularnog Metacritica, još uvijek je vrlo malo, no ako ćemo se voditi za onom da se po jutru dan poznaje, FIFA 17 bolja je od prethodne igre. Na temelju devet objavljenih recenzija FIFA 17 na Metacriticu nosi prosječnu ocjenu 87/100, dok je FIFA 16 (iako na mnogo većem uzorku) stala na 82/100. Ocjene koje je FIFA 17 ubrala kreću se između 80 i 90%, a sve recenzije možete pronaći ovdje.

Naravno, ona najvažnija recenzija bit će objavljena na stranicama Buga, no nju ćete zbog očitih razloga morati pričekati. Ono što ćete dobiti prije jesu prvi dojmovi o kojima ćemo pričati na našem Youtube kanalu, netom nakon izlaska igre.

Podsjetimo, FIFA 17 je prva igra serijala temeljena na moćnom engineu Frostbite, no to neće biti jedina novost koju donosi. Igra će imati kampanju s pričom u kojoj ćemo pratiti mladog nogometaša na putu do dominacije engleskim Premiershipom. Dio kampanje možete odigrati i u nedavno objavljenoj demo verziji u sklopu koje možete zaigrati i klasične ekshibicijske mečeve.