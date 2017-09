LA Noire stiže na PS4, Xbox One i Switch

Rockstar priprema nove verzije svoje detektivske igre, a uz to su najavili i zasebnu igru koja će izaći za HTC Vive

Detektivska igra čija se radnja odvija u Zlatno doba Hollywooda i prati detektiva Colea Phelpsa bila je dosta drugačija od ostatka jer se Rockstar jako usmjerio na interaktivno iskustvo uz korištenje MotionScan tehnologije za što vjernije prikazivanje likova. Igračima i kritičarima se to dosta dopalo, pa je projekt bio poprilično uspješan.



Od izlaska je prošlo gotovo šest godina, a Rockstar je odlučio kako bi bilo u redu da naprave poboljšane verzije za PlayStation 4, Xbox One i Switch. To naravno uključuje poboljšane teksture, osvjetljenje i oblake, 1080p rezoluciju, podršku za PS4 Pro i Xbox One X te sav dodatni sadržaj koji je uz original izašao. Hoće li biti grafičkih poboljšanja za Switch ne zna se, no verzija za Nintendovu konzolu koristit će sve mogućnosti Joy-Con kontrolera.



VR verzija igre bit će drugačija od originala, a zove se The VR Case Files. Sadržavat će nekoliko slučajeva kojima će vlasnici HTC Vivea moći pristupiti zasebno. Verzije za PS4, Switch i Xbox One izlaze 14. studenog, dok za VR verziju još nema datuma izlaska. Cijelu objavu možete sami proučiti ovdje, a ako želite igru možete odmah odigrati na računalima putem Steama.