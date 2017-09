LawBreakers - novi sadržaji u pripremi

LawBreakers već ovoga mjeseca čeka prva injekcija dodatnih sadržaja. Osim novih mapa u pripremi su i nove klase te druga veselja

LawBreakers, novu kompetitivnu pucačinu će po izlasku pratiti čitav niz dodatnih sadržaja. Tvorci igre su putem Twittera otkrili što točno možemo očekivati nakon što LawBreakers i službeno izađe na tržište. Osim novih mapa i drugih sadržaja, tu su i dodatne klase, te modovi igre.



Do sada je potvrđeno da nove mape dolaze pod nazivima Namsan i Gateway, dok novi mod igre nosi ime Boss Leagues. Uz to tu su i novi Skirmish multiplayer sukobi, te čitav niz manjih nadogradnji koje stižu pod zajedničkim imenom Rapid Fire. Prvi dodatni sadržaji stižu već tokom ovog mjeseca.

Iza LawBreakersa stoji studio Boss Key Productions, kojega vodi poznati developer Cliff Bleszinski, poznat po serijalu Gears of War. Radi se o timskom FPS naslovu koji je na PC-u i PlayStationu 4 objavljen 8. kolovoza..