Legend of Zelda: Breath of the Wild - predstavljena DLC sezona

Nintendo je najavio da će novu Zeldu ispratiti sa tri paketa dodatnih sadržaja koje je moguće osigurati unaprijed kupnjom Expansion Passa

Nintendo je otkrio detalje o planiranim paketima dodatnih sadržaja za Switch uzdanicu The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Prva sezona DLC-a stiže sa sa cijenom od 20 dolara, a ionako popriličnu opsežnu kampanju nove Zelde će proširiti sa većim brojem novih sadržaja.



Prvi DLC izlazi već 3. ožujka, i to kao ekskluzivna nagrada za sve koji se odluče na kupnju Expansion Passa. DLC zapravo krije tri škrinje s blagom skrivene u samoj igri koje kriju niz korisnih alatki, te nekoliko novih odora. U ljetnim mjesecima slijedi prvi službeni DLC, nazvan jednostavno DLC Pack 1.

Uz novi Hard mod težine, DLC Pack 1 krije tajanstveni dodatak za mapu, te novi Cave of Trial izazov. Naposlijetku, krajem ove godine stiže najopsežniji paket dodatnih sadržaja za Breath of the Wild. DLC Pack 2 uključuje potpuno novu tamnicu sa pratećom pričom i proširenjem kampanje, te niz novih izazova.



Legend of Zelda: Breath of the Wild izlazi među prvim naslovima za novi Nintendo Switch, ali će ga biti moguće zaigrati i na Nintendu Wii U, i to od 3. ožujka. Breath of the Wild će po izlasku postati poslijednji interno razvijen Nintendov naslov za Wii U, tako da se od ožujka japanski gigant iz Kyota koncentrira u potpunosti na razvoj za Nintendo Switch konzolu.