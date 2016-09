Listopadske zlatne igre mogle bi biti bolje

Nakon nekoliko mjeseci vrlo dobrih ponuda, Microsoft je ovog mjeseca zakazao te za listopad pripremio manje atraktivnu ponudu – no poklonjenom se konju ne gleda u zube

Microsoftov Larry „Major Nelson“ Hryb na svom je službenom blogu otkrio koje će igre u listopadu biti bez dodatne naplate biti dostupne u sklopu promocije Games With Gold. Lista možda nije atraktivna kao one o kojima smo pisali posljednjih nekoliko mjeseci, no vjerujemo da će mnogi pronaći nešto za sebe.

Vlasnici Xboxa One od 1. listopada moći će preuzeti sportsku igru Super Mega Baseball: Extra Innings, dok će istog dana vlasnici Xboxa 360 moći ugrabiti solidnu survival igru I Am Alive. 16. listopada na Xbox One donosi pikselastu simulaciju bijega iz zatvora The Escapists, a Xbox 360 dobit će racing igru MX vs ATV Reflex.

Kao i obično, obje Xbox 360 igre bit će kompatibilne s Xboxom One, što znači da će ekipa na novoj konzoli dobiti čak četiri igre. Kratak presjek zlatnih igara koje stižu u listopadu možete pogledati u traileru koji prilažemo ispod teksta.