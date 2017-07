Lords of the Fallen 2 na čekanju

Nakon što dvije godine nisu radili ništa konkretno i otpustili su voditelja projekta, CI Games tvrdi kako Lords of the Fallen 2 nije otkazan

Fanovi Lords of the Fallena već neko vrijeme čekaju službenu najavu nastavka, no kako trenutno stvari u CI Gamesu stoje, strpljenje im je jedina opcija.

Naime, Tomasz Gop, glavni dizajner Lords of the Fallena je nedavno dobio otkaz uslijed rezanja troškova nastalih neuspjehom Sniper Ghost Warriora 3 koji je unatoč visokom budžetu potpuni promašaj.

Kako spomenuti kaže, dvije godine su radili samo na konceptu, no nisu ostvarili nikakav napredak što znači da je nastavak ostao visjeti u limbu.

Šef CI Gamesa pak tvrdi kako Lords of the Fallen 2 nije otkazan i da ga ne žele napraviti na brzinu, iako priznaje da na njemu trenutno ne rade.