Mafia 3 dobila demo i novi DLC

Mafia 3 je nedavno osvježena DLC-om Faster, Baby, a samu igru je od sada moguće isprobati i besplatno kroz novu demo verziju

Razvojni studio Hangar 13 je otkrio da je Mafia 3 nedavno dobila novi DLC, ali i novu besplatnu demo verziju na PC-u, PlayStationu 4 i Xboxu One. Demo je težak između 24 i 27 GB, a uključuje cijeli prvi čin igre u kojemu se radnja vrti oko neuspješne pljačke banke. Napredak ostvaren u demo verziji se prenosi u punu verziju Mafie 3.

S druge strane, novi DLC stiže pod nazivom Faster, Baby, a krije nove automobile, te mogućnosti postavljanja mina, te bacanja granata tokom vožnje. DLC Faster, Baby je dostupan po cijeni od 14,99 eura, s tim da je uključen i u Mafia 3 Season Pass. Hangard 13 je ujedno najavio da nakon DLC-a Faster, Baby možemo očekivati ekspanzije Stone Unturned i Sign of the Times, također uključene u Season Pass.



Mafia 3 je do sada dogurala do gotovo 5 milijuna prodanih primjeraka, te se do sada pokazala kao solidan hit za izdavače iz 2K Gamesa usprkos prosječnim ocjenama recenzenata.