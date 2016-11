Mafia III bilježi odlične prodajne rezultate

U prvom tjednu dostupnosti 2K Games prodao je više kopija nove igre serijala Mafia nego bilo koje druge igre u svojoj povijesti

U prvom tjednu distribucije Mafia III dogurala je do 4,5 milijuna isporučenih kopija, što je novi rekord za 2K Games. U svježem financijskom izvještaju Take-Two potvrdio je da nijedna 2K Gamesova igra nije uspjela ostvariti ovakav uspjeh.

Valja spomenuti da se iznad spomenuta brojka odnosi na igre prodane distributerima, a ne na broj igara koje su završile u rukama igrača. Usprkos tome, ovako velike isporuke Mafie III poprilično su nadmašile isporuke dosadašnjih rekordera poput Borderlandsa, BioShocka ili serijala NBA 2K.

U 2K Gamesu zadovoljno trljaju ruke

Mafia III na tržište je stigla u prvoj polovici listopada, a kritika je nije posebno štedjela. Igru na Metacriticu krasi prosječna ocjena 69/100, no čini se kako velik broj negativnih recenzija igrače nije odbio od uskakanja u New Bordeaux. Mafiu III za aktualni broj Buga (288, 11/16) recenzirao je Damir Radešić i zaključio kako se radi o igri kojoj ne nedostaje mana, no koja ostavlja mnogo više pozitivnih nego negativnih dojmova.