Marvel Heroes Omega u prodaji

Marvel Heroes su do nedavno slovili kao ekskluziva za PC, no od sada su dostupni za PlayStation 4 i Xbox One pod novim imenom

Prije četiri godine igrači na PC-u su imali priliku zaigrati Marvel Heroes, a sada je ista dostupna i vlasnicima konzola PlayStation 4 i Xbox One pod imenom Marvel Heroes Omega. Marvel Heroes je potpisivao razvojni tim Gazillion Entertainemnt i premda je izlazak bio prilično grbav, brojnim zahvatima i nadogradnjama koje su uslijedile je igra ipak dovedena u red. Kao i izvornik, Marvel Heroes Omega je akcijski RPG koji inspiraciju za igrivost crpi iz serijala Diablo, uz dakako Marvelove likove pokupljene iz raznih stripovskih i filmskih serijala. Prije samog izlaska, developeri su krajem travnja proveli zatvoreno beta testiranje na PlayStationu 4 u trajanju od tri tjedna koje je pokazalo veliki interes igrača, a za kraj smo ostavili najslađi podatak - Marvel Heroes Omega je u potpunosti besplatan.