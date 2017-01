Mass Effect 2 besplatan na Originu

EA je putem svojeg On the House programa odlučio podijeliti još nešto, a ovog puta se radi o drugom nastavku popularne sci-fi trilogije Mass Effect

Sada kada je BioWare konačno objavio datum izlaska Mass Effect: Andromede oni koji vole ovu trilogiju vjerojatno će, unatoč tome što priče neće biti povezane, opet odigrati sve tri igre, a neki će možda to napraviti i prvi put. Kako bi pomogli s tim potencijalnim idejama, EA je odlučio putem svojeg Origina besplatno ponuditi Mass Effect 2.



Kao i za sve druge igre koje su se nudile tim putem morate imati korisnički račun na Originu, a ponuda vrijedi samo za PC. Uz besplatnu "standardnu" verziju dvojke koja ne uključuje neke dodatke koji se nalaze u Deluxe verziji igre, na popustu se našla cijela trilogija i prodaje se po cijeni od 19,99 eura ako ste zainteresirani.



Glavni problem kod drugog i trećeg Mass Effecta je što BioWare i EA ni nakon svih ovih godina nisu zasebno izdali DLC-ove, već za njihovo igranje morate najprije kupiti BioWare Points i zatim putem BioWareove trgovine kupiti ono što vas zanima. Još jedan je problem što se ti DLC-ovi nikad nisu prodavali po nižim cijenama, što znači da će vas svi DLC-ovi koštati više od cijele trilogije. Nadamo se da će EA to uskoro riješiti, a do tada odite besplatno preuzeti Mass Effect 2.