Mass Effect: Andromeda najprije na EA i Origin Accessu

EA je objavio kako će oni koji plaćaju njihovu mjesečnu pretplatu moći zaigrati novu igru u serijalu Mass Effect pet dana ranije

Sad je već donekle postala tradicija da EA za svoje igre daje opciju besplatnog isprobavanja u nekom vremenski ograničenom periodu, kao i njihovo ranije igranje. Ta se opcija naravno odnosi na one koji plaćaju Origin ili EA Access pretplate na PC-u, odnosno Xboxu One.



Mass Effect: Andromeda neće biti iznimka, budući da će pretplatnici moći zaigrati tu igru u trajanju od 10 sati pet dana prije njenog službenog izlaska. Kao i s ostalim probnim verzijama, unutar tih deset sati možete raditi što god želite, a ako kupite punu verziju sav progres vam se prenosi.



Mjesečna pretplata košta 3,99 eura, a osim ranijem pristupu igrama igrači imaju pristup "trezoru" u kojem se nalazi solidna količina naslova koje mogu igrati neograničeno te dodatni popust od 10 posto na sve kupovine. Mass Effect: Andromeda izlazi 23. ožujka za PC, PS4 i Xbox One, a sve informacije koje je do sada BioWare objavio možete pronaći na službenim stranicama.