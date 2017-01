Microsoft otkazao Scalebound

Obećavajući akcijski RPG Scalebound iz studija Platinum Games je otkazan. Microsoft je potvrdio da će se posvetiti drugim projektima

Microsoft je službeno potvrdio da je Xbox One i Windows 10 ekskluziva Scalebound otkazana. Sudeći po Microsoftu, od projekta su odustali nakon temeljitog razmatranja, te su resurse odlučili uložiti u nekoliko drugih naslova, među kojima se nalaze Halo Wars 2, State of Decay 2, Sea of Thieves, te Crackdown 3.

Scalebound je bio u razvoju u renomiranom japanskom studiju Platinum Games (Metal Gear Rising: Revengeance, Bayonetta, The Wonderful 101), i to pod vodstvom dizajnera Hidekija Kamiye. Scalebound je zadnji put demonstiran na prošlogodišnjem sajmu E3, a nedugo potom je potvrđeno da je odgođen do 2017. godine.



Sam projekt je opisan kao akcijski RPG sa kooperativnim online elementima, smješten u fantasy svijet. Microsoft od prošle godine nije podijelio dodatne detalje o stanju razvoja, već su ukratko poručili tek da više vijesti namjeravaju podijeliti tokom 2017..