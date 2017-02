Middle-earth: Shadow of Mordor dobiva nastavak

Nastavak Shadow of Mordora bi navodno trebao izaći 22. kolovoza i to sa podnaslovom Shadow of War. Službena potvrda tek slijedi

Na stranicama prodajnog lanca Target su se nedavno pojavili prvi detalji o nastavku akcijske avanture Middle-earth: Shadow of Mordor. Čini se da čitava stvar stiže pod nazivom Middle-earth: Shadow of War, te da će u samoj igri ključnu ulogu još jednom odigrati višestruko hvaljeni sustav Nemesis. Iako se radi o neslužbenim informacijama, izgleda da će nas Shadow of War još jednom baciti duboko iza neprijateljskih linija u predjele Mordora, te će nas na samom kraju pustolovine dočekati moćni Sauron i horde vjernih mu podanika.

Na stranicama Targeta stoji da je Middle-earth: Shadow of War navodno u pripremi za PlayStation 4 i Xbox One, no ako je za suditi po prvom nastavku, sigurno je da će eventualno doći i do PC-a. Datum izlaska Shadow of Wara je zakazan za 22. kolovoz, a uz standardno izdanje igre u ponudi će navodno biti i posebno Gold izdanje, koje će uključivati DLC pakete Slaughter Tribe Nemesis, Outlaw Tribe Nemesis, The Blade of Galadriel i The Desolation of Mordor.



Službeni detalji o nastavku Shadow of Mordora iz Warner Bros Interactivea tek slijede. Trenutno nije poznato kada možemo očekivati službenu najavu igre, no vrlo je vjerojatno da će uslijediti u tjednima pred nama.