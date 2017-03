Middle-earth: Shadow of War - sistemski zahtjevi

Nastavak Middle-eartha: Shadow of Mordor je uvršten u ponudu Steama čije je potvrđen izlazak za PC

Iako najavljen prije svega par dana, Middle-earth: Shadow of War kao nastavak Shadow of Mordora je izazvao oveće zanimanje javnosti koja nestrpljivo čeka kolovoz za kada je zakazan izlazak na tržište.

Tijekom najave smo pisali kako je Middle-earth: Shadow of War u planu za PlayStation 4 i Xbox One i spomenuli eventualni izlazak na PC, no igrači na potonjoj platformi više ne moraju strahovati.

Naime, ovaj akcijski RPG je već uvršten u ponudu Steama na kojem su objavljeni i hardverski zahtjevi. Spomenuti slijede u nastavku, a nakon što ih pregledate, bacite oko na promotivni video na kraju ove vijesti.



Minimum:

Windows 7 SP1

Intel i5-2550K 3,4 GHz

8 GB RAM

GeForce GTX 670 / Radeon HD 7950



Preporuka:

Windows 10

Intel Core i7-3770 3,4 GHz

16 GB RAM

GeForce GTX 970, 1060 / Radeon R9 290X, RX 480