Mikrotransakcije su popularnije od DLC-ova

Ako je vjerovati analitičarima, igrači su spremniji plaćati sitne svote novca za manje dodatke, nego izdvajati ozbiljniji novac za proširenja i DLC-ove

NPD Grupa ovog je tjedna objavila rezultate svog posljednjeg istraživanja koje se fokusiralo na popularnost mikrotransakcija i plaćenih dodataka u video igrama. Poprilično iznenađujući rezultati kažu kako su mikrotransakcije znatno popularnije od DLC-ova.

Istraživanje je provedeno samo u SAD-u, no usprkos tome solidan je pokazatelj globalnog stanja. NPD Grupa tvrdi kako je 28% ispitanika starih između 13 i 54 godine u posljednja tri mjeseca izdvojilo novac za dodatne sadržaje. Na upit što radije kupuju, 23% ispitanika odgovorilo je kako novac najčešće ostavljaju na mikrotransakcije. Ono što je još neobičnije, samo je 68% ispitanika izjavilo kako su pay-to-win mikrotransakcije loše, a čak je 77% ispitanika reklo kako vjeruje da mikrotransakcije poboljšavaju igraće iskustvo.

Valja spomenuti da je istraživanje temeljeno na uzorku od svega 9.000 ljudi, što i nije posebno mnogo. NPD je otkrio kako je istraživanje proveo na igračima Battleborna, Destinya, Gears of Wara, Grand Theft Auta V, Halo 5: Guardiansa, Battlefielda 4, Call of Duty: Black Opsa III, Fallouta 4 i LEGO Star Wars: The Force Awakensa.