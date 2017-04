Minecraft idućeg mjeseca stiže na Switch

Nintendo je potvrdio da Mojangov Minecraft sredinom idućeg mjeseca izlazi na Nintendu Switch

Nintendo je najavio da će popularni Minecraft od idućeg mjeseca biti moguće zaigrati i na Nintendu Switch. Digitalno izdanje Minecrafta na Switchu se očekuje 11. svibnja, dok fizičko izdanje igre još uvijek nije dobilo službeni datum izlaska. Nakon svibnja i Minecrafta, na Nintendu Switch 16. lipnja izlazi boksački naslov Arms, a potom, 21. srpnja, stiže pucačina Splatoon 2.



Nintendo je potvrdio da će Minecraft na Switchu podržavati online multiplayer do osam igrača, te lokalni multiplayer sa podrškom do četiri igrača. Uz to, Minecraft će na Switchu ispratiti i Super Mario Mash-up Pack, sa teksturama i drugim sadržajima inspiriranima legendarnim Super Mariom.



Baš kao i iza ostalih portova Minecrafta, i iza Switch izdanja stoji 4J Studios, odgovoran i za Wii U izdanje poznatog sandbox naslova.