Mirror's Edge Catalyst dolazi u Originov Vault

Kao što je bilo rečeno prošlog mjeseca, uskoro se solidnom broju igara koje se nalaze u Originovom trezoru priključuju oba Mirror's Edgea

EA nastavlja s proširivanjem svoje Origin i EA Access ponude, a najnovije dvije igre koje stižu jesu originalni Mirror's Edge te Mirror's Edge Catalyst. Vijest je objavljena putem službenog Twitter računa EA Accessa uz datum kada će te dvije igre stići, a on glasi 9. studenoga.



Mirror's Edge Catalyst su mnogi igrači s nestrpljenjem čekali, budući da je original svojom raznolikošću osvojio srca. Nažalost, DICE se nije baš proslavio s njegovom izradom, pa je reakcija na novu igru bila mlaka. Zbog toga ne čudi odluka EA-a da samo nekoliko mjeseci nakon izlaska ubaci Catalyst u svoj pretplatnički program.



Origin Access je verzija pretplate za PC, dok je EA Access rezerviran za Xbox One. Na obje platforme pretplata košta 3,99 eura mjesečno, a uz neograničeno igranje određenih igara ima još i drugih pogodnosti. Do kraja godine bi u Vault još trebali ući Star Wars Battlefront, Need for Speed: Most Wanted i UFC 2.