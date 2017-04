Mjesečne nadogradnje za Battlefield 1

DICE je otkrio da će buduće sadržaje za Battlefield 1 objavljivati u redovnim mjesečnim intervalima.

DICE je na službenom blogu otkrio više detalja o budućim sadržajima u pripremi za Battlefield 1. Najveća novost je vjerojatno da će sama igra od sada nove sadržaje dobivati u redovnim intervalima svakoga mjeseca. Sudeći po DICE-u, novi tempo izdavanja nadogradnji znači da će želje igrača ispuniti brže nego ikad prije.

Iduća, proljetna, nadogradnja je već u pripremi, a najveća novost će biti novi sustav Platoon. Baš kao što se iz imena i da naslutiti, uz Platoon će se biti moguće oformiti posebnu jedinicu ili vod sa prijateljima. Dodatni detalji o Platoon sustavu tek slijede u danima pred nama. Velika proljetna nadogradnja bi trebala biti objavljena u svibnju.

Uz novosti o budućim sadržajima, DICE je otkrio i nekoliko novih ilustracija planiranih ekspanzija za Battlefield 1. Radi se o ekspanzijama Apocalypse, In the Name of the Tsar i Turning Tides, koje bi trebale biti objavljene prije kraja godine. Naravno, svaka od ekspanzija je inspirirana stvarnim i dramatičnim događajima vezanim uz mračne dane prvog svjetskog rata.