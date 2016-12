MOBA/TPS Gigantic dostupna u beta verziji

Igrači na PC-ju i PlayStationu 4 od ovog tjedna može uživati u beta verziji hibridne MOBA-e iza koje stoji Perfect World Entertainment

Nakon „grbavih“ početaka nadolazeću MOBA/TPS igru Gigantic ovog je svibnja spasila izdavačka kuća Perfect World Entertainment, a iako o igri od tada nismo čuli ni riječ – razvojni tim Motiga nije sjedio prekriženih ruku.

Gigantic je tako od ovog tjedna dostupan u beta verziji koju mogu zaigrati svi igračina PC-ju i Xboxu One. Beta je na PC-ju dostupna isključivo na Windows 10 Storeu, što bi mnoge moglo odbiti, no dobra je vijest da podržava međuplatformsko igranje. Ovo znači da će igrači na Xboxu One i PC-ju moći igrati na istim serverima.

Razvojni tim s Giganticom nije htio izmišljati toplu nogu, pa je više-manje strogo osnovna pravila žanra. Igra tako nudi PvP sukobe između dva tima od pet igrača, te nudi 16 različitih heroja od kojih svaki ima različite vještine i sposobnosti. Rješavanjem strateških ciljeva na mapi timovi mogu dozvati NPC-jeve koji će im pomoći na različite načine, o čemu više možete saznati na službenom webu.

Vrijedi spomenuti da je pristup beti potpuno slobodan i svi zainteresirani igrači igru mogu zaigrati besplatno, no oni koji žele mogu razvoj igre podržati kupnjom takozvanih Founders paketa koji za 39,99 USD otključavaju sve dostupne heroje te nekoliko ekskluzivnih skinova i sličnih dodataka.