Mordheim: City of the Damned i na konzolama

Vlasnici konzola su morali pričekati gotovo godinu dana kako bi se prerada stolne igre Games Worlshopa pojavila i na njihovim igračkama

Mordheim: City of the Damned smo na PC-u imali priliku zaigrati još u studenom prošle godine, a prema vijestima koje nam stižu od Focus Home Interactivea, od jučer to možemo i na novoj generaciji konzola.

Poznavatelji stolnih igara Games Workshopa će odmah prepoznati naziv igre kao istoimeni grad u kojem se odvija radnja i koji nakon pada misterioznog meteora postaje središte zanimanja nekoliko frakcija.

U virtualnoj preradi je igrivost zamišljena kao potezna taktička strategija u kojoj gradimo vlastitu ratnu družinu i polako je nadograđujemo uz trajnu smrt jedinica, pa sulude samoubilačke akcije zaboravite u startu.

Valja spomenuti kako je inačica za PC prošla prilično solidno i pokupila 74 posto prema Metacriticu, dok su komentari igrača na Steamu uglavnom pozitivni, a u nastavku slijedi video sklepan upravo za konzolaške verzije Mordheima: City of the Damned.