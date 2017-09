Nadrealistična avantura Figment stiže krajem mjeseca

Nezavisni razvojni tim Bedtime Digital Games objavio je kako će njihova treća igra biti dostupna krajem rujna

Bedtime Digital Games do sada je izdao dvije igre - Chronology i Back to Bed - a obje dijele sličan, šašavi i šareni izgled uz prisustvo zagonetki. Njihova sljedeća igra, koju su nazvali Figment, također će imati te dvije ključne stvari, a uz to ima i veoma zanimljivu premisu.



Igra spada u žanr akcijskih avantura, a tim je odlučio kako će njihov novi nadrealistični svijet biti smješten u ljudskom umu. Glavni junak je Dusty kojeg prati vjerna prijateljica Piper, a njihov je zadatak istražiti razne dijelove uma kako bi pomogli vlasniku vratiti izgubljenu hrabrost. Osim zagonetki i predivnog, rukom crtanog svijeta igrači će moći uživati u glazbi dok se bore protiv raznih noćnih mora.



Figment će izaći 22. rujna za PC, a do kraja godine bi trebale izaći verzije za PlayStation 4, Xbox One i Nintendo Switch. Uz objavu datuma izlaska dobili smo i veoma lijepi trailer, pa možete vidjeti o čemu se tu točno radi. Nešto malo više detalja o Figmentu možete pronaći na službenim stranicama.