Najavljen besplatan Overwatch vikend

Blizzardov popularni FPS Overwatch će idućeg vikenda biti moguće isprobati besplatno na PC-u i konzolama

Blizzard je najavio da će idućeg vikenda otvoriti besplatan pristup Overwatchu. Poznati timski FPS će biti otvoren za sve zainteresirane na PC-u, Xboxu One i PlayStationu 4 i to u razdoblju između 18. i 21. studenog, i to sa modovima Quick Play, Custom Games i Weekly Brawl.



Sudeći po Blizzardu, tokom besplatnog vikenda će biti moguće isprobati svih 13 mapa i svi igrivi junaci osim Sombre, koja i dalje ostaje rezervirana za testni server na PC-u. Novi igrači Tokom idućeg vikenda će biti moguće normalno podizati levele i zarađivati Loot Boxove, no da bi se ostvareni napredak bio zadržan, potrebno je kupiti punu verziju Overwatcha i nastaviti igrati.



Vrijedi napomenuti da je klijent Overwatcha na konzolama težak oko 12GB, te da je za sudjelovanje u besplatnom vikendu potreban aktivan Xbox Live Gold ili PlayStation Plus korisnički račun. Uz to, na konzolama se besplatnim igračima neće bilježiti PS4 Trophies, odnosno Xbox Achievementsi.



Blizzard i dalje nastavlja sa radovima na dodatnim sadržajima za Overwatch. Osim Sombre, u pripremi je i novi Arcade pregled koji će zamijeniti Weekly Brawl sustav na glavnom izborniku Overwatcha, te dodati niz novih modova igre.