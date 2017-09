Najavljen besplatan vikend za LawBreakers

Novi razvojni tim Cliffa Bleszinskog objavio je kako pripremaju besplatan vikend za svoju pucačinu te kako se ona privremeno prodaje po nižoj cijeni

Prvi projekt tima Boss Key Productions, kojeg je osnovao veteran igraće industrije Cliff Bleszinski, je multiplayer FPS LawBreakers koji je izašao početkom kolovoza za PC i PlayStation 4. Iako je igra dobila solidne ocjene od kritičara, tim nije uspio za početak ni privući velik broj igrača, a zatim zadržati one koji su odlučili vidjeti što ova igra za ponuditi.



Igra je prije nekoliko dana dobila veliku besplatnu nadogradnju pod brojem 1.4 u kojoj su osim novih sadržaja, promijenjene i neke glavne mehanike, a sada je tim odlučio kako će ovog vikenda omogućiti svim zainteresiranim igračima da isprobaju igru besplatno putem Steama. Možda im je odabrano vrijeme pomalo nezgodno, jer se ovog vikenda održava i otvoreno beta testiranje novog Call of Dutyja, ali im ipak možda uspije privući neke nove igrače.



Promocija započinje ovog četvrtka i trajat će do sljedećeg ponedjeljka, a već sada je cijena pune igre snižena za 25 posto i prodaje se za 22,49 eura do 4. listopada. Kako bi pripremili igrače na ono što mogu očekivati, članovi tima su objavili trailer kojeg možete pogledati ispod teksta, dok ćete sve druge informacije pronaći na službenim stranicama.