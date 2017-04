Najavljen DLC za Nier: Automata

Prvi DLC za Nier: Automatu uključuje nove izazove, te popriličan niz drugih dodatnih sadržaja

Square Enix je najavio da na PlayStation 4 i Steam uskoro stiže prvi DLC za Nier: Automatu. DLC je nazvan 3C3C1D119440927, a uključuje tri uzbudljiva dodatna koloseuma sa novim izazovima i dodatne sporedne misije. Jedan od izazova uključuje i boss sukob sa trenutnim izvršnim direktorom Square Enixa. Završavanjem novih misija je moguće zaraditi različite nagrade koje uključuje sadržaje iz japanskog izdanja Niera, Nier: Replicant. Zapravo se radi o novim kostimima za androide 2B, 9S i A2.

Uz to, nagrade uključuju i ploče sa glazbom koju je potom moguće dodati u in-game jukebox, nova oprema i kozmetički dodaci, među kojima se ističe lak za kosu uz pomoć kojega je moguće promijeniti boju kose na 2B i A2. Naposlijetku, tu su posebne maske sa jedinstvenim efektima, te nova municija koja mijenja izgled neprijateljskih metaka.

Nier: Automata je do sada isporučena u više milijun fizičkih i digitalnih kopija. Kao što je poznato, iza same igre stoji poznati studio Platinum Games, a sama igra je zapravo spoj akcije i klasičnog RPG-a u kojemu u ulozi androida 2B, 9S i A2 pokušavamo otkriti davno izgubljene istine o sudbini koja je pogodila svijet.