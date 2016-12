Najavljen Ni No Kuni 2

Namco Entertainment Europe je najavio da se serijal Ni No Kuni nastavlja iduće godine na PlayStationu 4

Namco je tokom nedavno okončanog skupa PlayStation Experience 2016 službeno najavio da se serijal Ni No Kuni nastavlja 2017. godine sa izlaskom Ni No Kuni 2: Revenant Kingdoma na PlayStationu 4.

Prvi Ni No Kuni je razvijen u suradnji sa renomiranim japanskim animatorima iz Studia Ghibli, a do sada je pohvaljen kroz više od 150 različitih nagrada, te priznat na tržištu sa više od 1,9 milijuna prodanih primjeraka. Sudeći po tvorcima igre iz Namco Entertainment Europe, Ni No Kuni 2: Revenant Kingdom će očarati više ljudi nego ikad sa potpuno novom postavom likova, emocionalnom pričom i inovativnim gameplay dizajnom koji će obradovati i iznenaditi stare i nove igrače.

Ni No Kuni 2: Revenant Kingdom izlazi 2017. godine isključivo na PlayStationu 4, a više detalja će biti otkriveno na službenim stranicama.