Najavljen Long War mod za XCOM 2

Popularan mod koji drastično povećava težinu XCOM-a stići će i u novu igru koja je izašla početkom veljače prošle godine

Razvojni tim koji stoji iza oživljavanja strateškog serijala XCOM, Firaxis, objavio je kako je u pripremi Long War mod za XCOM 2. Long War Studios, kojeg su osnovali modderi zaslužni za to proširenje igre, promijenili su naziv studija u Pavonic Interactive i na Long War 2 modu radit će zajedno s ekipom iz Firaxisa.



Ako niste upoznati s ovim modom, radi se o drastičnoj promjeni igre koja osim puno dužeg i težeg nadmetanja s vanzemaljcima zahtijeva od igrača puno više taktiziranja i pažnje na vojnike. Kako su XCOM igre već same po sebi dosta teške, za ovaj je mod glavni dizajner XCOM-a rekao kako je original samo tutorial od dvadeset sati koji služi kao priprema za Long War i kako je to sasvim u redu.



Zasad se osim službene najave i jedne crne slike s bijelim slovima ne zna još ništa, ali je razvojni tim obećao kako će više informacija sa igračima podijeliti u narednim tjednima. Ako želite biti u toku, službena najava kaže da pratite XCOM 2 zajednicu na Steamu uz Twitter i Facebook stranice kako ne biste propustili ništa vezano uz ovaj strateški svijet.