Najavljen MX vs ATV All Out!

Novi nastavak davno započetog serijala bi navodno trebao donijeti najbolje moguće iskustvo off-road utrka do sada

THQ Nordic je najavio MX vs ATV All Out!, novo izdanje off-road trkaćeg serijala koje će se početkom iduće godine pojaviti u verzijama za PlayStation 4, Xbox One i PC.

Autori ovo poglavlje nazivaju "kompletnim off-road racing i lifestyle iskustvom", a kao i svi dosadašnji nastavci, i ovaj nas vodi u svijet motora, ATV-a i UTV koje ćemo ganjati masivnim otvorenim svijetom i sudjelovati u raznim natjecanjima.

Od glavnih značajki autori navode mogućnost lokalnog multiplayera uz podijeljeni ekran za dva igrača, te podršku za 16 igrača u online utrkama, različite modove natjecanja, "suludi" sustav akrobacija, privatno spremište za vozila, nadogradnje i prilagodbe istih, opremu brojnih proizvođača za vozače i tako redom.

Da ne duljimo, službene stranice su ovdje, a u nastavku slijedi trailer kojim je MX vs ATV All Out! najavljen.