Najavljen Shovel Knight: Specter of Torment

Novo poglavlje serijala Shovel Knight stiže u prvoj polovici iduće godine sa naslovom Shovel Knight: Specter of Torment

Yacht Club Games je u sklopu dodjele nagrada The Game Awards službeno najavio Specter of Torment, novo prequel poglavlje uspješnog platformera Shovel Knight. Trenutni datum izlaska novog retro 2D platformera je okvirno zakazan za proljetne mjesece 2017. godine.

Originalni Shovel Knight je objavljen 2014. godine, a tada se svrstao i na ljestvicu najboljih igara na PC-u i konzolama. Posebne pohvale je privukao zbog šarmantnog retro stila, izvrsnog soundtracka i zarazne igrivosti. Trenutno nije poznato na kojim platformama će biti objavljen Shovel Knight: Specter of Torment, no izgledno je da ćemo ga vidjeti na PC-u i svim aktualnim konzolama, baš kao i original.

Sudeći po Yacht Club Gamesu, Specter of Torment nas stavlja u ulogu Specter Knighta, a sa sobom donosi potpuno novu i originalnu priču, nove zone, nove neprijatelje, oružja, bossove, oklope i opremu. Uz to, čini se da ćemo se još jednom susresti sa postavom bossova iz originalnog Shovel Knighta, koji će ovoga puta dolaziti sa još par trikova u rukavu.