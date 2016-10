Najavljen The Escapists 2, donosi multiplayer

Zbog iznimnog uspjeha prve igre Team 17 najavio je nastavak svog pikselastog simulatora bijega iz zatvora

Pikselasti simulator bijega iz zatvora, The Escapists, uskoro će dobiti nastavak. Jednostavnog i nimalo originalnog naziva, The Escapists 2 iduće će godine stići na PC, PlayStation 4 i Xbox One, a najveća novost koju donosi bit će multiplayer.

Multiplayer komponenta bit će dostupna lokalno i online, podržavat će split-screen te takozvani drop-in/drop-out, što znači da će vam se suigrači moći pridružiti kad požele, bez potrebe da nanovo učitavate igru. Multiplayer će imati nekoliko različitih modova, među kojima je i versus mod o kojem zasad ne znamo ništa detaljnije.

Iako je igru, osim samog gameplaya, proslavila šarmantna pikselasta grafika, razvojni ju je tim ovog puta odlučio donekle unaprijediti. Igra će ostati temeljena na „pixel-art“ stilu, no ponudit će više grafičkih detalja. Ovo će omogućiti i bolje podešavanje likova, te –što je mnogima važno –igranje u ulozi ženskih likova.

„Oduševljen sam što ponovo surađujemo s ekipom iz Teama 17 kako bismo stvorili novo poglavlje The Escapistsa. Nova igra imat će sve što su igrači voljeli u originalu, te još mnogo novih dodataka koje će je učiniti boljom.“– objasnio je osnivač Mouldy Toof Studiosa Chris Davis.