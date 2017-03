Najavljen Turok 2: Seeds of Evil Remaster

Nightdive Studios je najavio da reizdanje Turoka 2 na PC stiže sredinom mjeseca sa novim bossovima i arsenalom novog oružja

Razvojna kuća Nightdive Studios je najavila da sredinom mjeseca izlazi HD reizdanje Turoka 2. Nightdive Studios se i inače bavi reizdanjima starijih naslova, a u reizdanje Turoka 2: Seeds of Evil su ubacili više od 20 novih oružja, te niz novih i grotesknih bossova. Uz to, tu je i novi multiplayer mod imena Last Turok Standing, u kojemu se moguće okušati u deathmatch sukobima protiv prijatelja.

Čelnik studija Nightdiva Stephen Kick je poručio da Turok 2: Seeds of Evil Remaster zapravo služi kao nastavak serijala, te da su zbog novih izazova odlučili dodati nova oružja, koja će potom biti moguće iskušati i u multiplayeru. Nightdive pri razvoju Turoka 2 surađuje sa Intelom, a time se nadaju samu igru prilagoditi što širem rasponu konfiguracija usprkos podužem nizu različitih tehničkih poboljšanja i modernizacija.



Turok 2: Seeds of Evil Remaster je u pripremi za PC, a izlazi već 16. ožujka.