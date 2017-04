Najavljena malo drugačija Serious Sam igra

Devolver Digital najavio je novu Serious Sam igru koja će stići ovog ljeta, a na njoj uz Croteam radi nezavisni tim Crackshell

Moćni junak Serious Sam do sada je imao svakakve avanture, a u novu će krenuti ovog ljeta. Nova igra zove se Serious Sam's Bogus Detour i bit će dosta različita od onoga što neki možda očekuju. Radi se o 2D, top down, pikselastoj akcijskoj avanturi na kojoj surađuju Crackshell (tvorci Hammerwatcha) i domaći Croteam.



Bogus Detour sastoji se od tri moda - kampanja koju igrači mogu igrati sami ili kooperativno s još tri druga igrača online, versus mod u kojem se zasad spominje Deathmatch za maksimalno 12 igrača i survival mod koji zvuči kao preživljavanje sve težih valova protivnika u kojem može sudjelovati do 12 igrača.



Za kraj se spominje i potpuna podrška za modding, pa će tako oni koji žele moći stvarati svoje modove, staze te čak i konverzacije putem "Game Editora". Serious Sam's Bogus Detour bi trebao izaći u ljetnim mjesecima, a Devolver Digital nije spominjao ni točan datum ni cijenu po kojoj će se igra prodavati. Ako vas zanima kako će to izgledati, bacite oko na trailer ispod teksta, a na stranicama koje je Crackshell pripremio zasad nećete naći previše drugih detalja.