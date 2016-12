Najavljena nova ekspanzija za Age of Empires II

Iz vedra neba je Microsoft Studios objavio kako će ljubitelji ove kultne strategije za par dana moći zaigrati novu ekspanziju

Na službenim stranicama za serijal Age of Empires pojavila se vijest o izlasku nove ekspanzije za Age of Empires II HD. Igra koja je izašla prije 17 godina prije tri je dobila HD reizdanje te dvije potpuno nove ekspanzije, a za samo nekoliko dana dobit će treću.



Imena Rise of the Rajas ova ekspanzija ubacuje četiri nove civilizacije, nove jedinice, tehnologije i mogućnost izgradnje carstva na kopnu i moru. "Vodite najveće junake jugoistočne Azije u povijesti kroz četiri dodatne kampanje i porazite svoje protivnike moćnim hordama slonova kojima upravljate", kaže opis na Steamu.



Uz novi sadržaj stiže nadogradnja performansi, balansiranje kao i "quality of life" promjene koje bi trebale omogućiti igračima da dodatno uživaju u igranju. Age of Empires II HD: Rise of the Rajas izlazi 19. prosinca, a par dana prije toga će razvojni tim održati nekoliko prijenosa uživo sa svoje Twitch.tv stranice te nove detalje o ekspanziji na službenim stranicama svakog dana prije nego što ona izađe.