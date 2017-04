Nakon Bayonette na PC stiže i Vanquish?

Bayonetta bi mogla biti tek prvi od nekolicine starijih naslova Platinum Gamesa u pripremi za reizdanja na PC-u

Čini se da nas nakon nedavnog Steam izdanja hvaljene akcijske avanture Bayonetta čeka i PC verzija Vanquisha, još jednog naslova renomiranog studija Platinum Games. Naime, vlasnici PC verzije Bayonette su nedavno preuzeli manju nadogradnju putem koje je u samu igru dodan avatar Sama Gideona, glavnog junaka Vanquisha. Naravno, službenih potvrda još uvijek nema, no glasine su se već počele širiti.



Vanquish je objavljen 2010. godine na PlayStationu 3 i Xboxu 360. Na Metacriticu nosi prosječnu ocjenu od vrlo solidnih 84%, a svoje mjesto je našao na mnogim ljestvicama i listama najboljih igara koje nitko nije igrao.

Vanquish je u svoje vrijeme redefinirao žanr pucačina iz trećeg lica uvodeći gameplay elemente beat 'em up naslova i bullet hell pucačina, a posebne pohvale je dobio i na račun brzog tempa i akcije, te upečatljivog vizualnog stila. Iza samog projekta inače stoji japanski dizajner Shinji Mikami, poznat po svom radu na serijalima Devil May Cry i Resident Evil, ali i po hororu The Evil Within.