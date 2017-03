Naughty Dog više neće raditi na serijalu Uncharted

Ekipa iz Naughty Doga spremna je za nove izazove, a serijal Uncharted ostavit će iza sebe, no to ne znači da ga neće preuzeti drugi razvojni tim

Čini se kako su u Naughty Dogu bili ozbiljni kad su govorili da će Uncharted 4: A Thief's End biti njihova posljednja velika igra serijala Uncharted. Okej, u međuvremenu su najavili samostalnu ekspanziju Uncharted: The Lost Legacy, no spremni su serijal ostaviti iza sebe.

Govoreći u nedavnom intervjuu za Game Informer, Naughty Dogov Evan Wells objasnio je kako ne vjeruje da će njegov tim u budućnosti raditi na Unchartedu. Wells je rekao kako će se tim maksimalno posvetiti izradi nastavka post-apokaliptične avanture The Last of Us, ali i potpuno novim idejama o kojima razmišljaju već neko vrijeme i koje u budućnosti žele istražiti.

Samostalna ekspanzija Uncharted: The Lost Legacy prati avanture Chloe Frazer i Nadine Ross.

„Da imamo dva ili tri odvojena tima voljeli bismo nastaviti raditi na Unchartedu. Doista volimo taj serijal, no kao studio imamo ograničene resurse i mnogo drugih ideja.“– rekao je Wells. „Rekao bih da su šanse za izlazak Naughty Dogovog novog Uncharteda vrlo male.“

Prema Wellsovim riječima ovo ne znači da će serijal umrijeti, budući da postoje izgledi da ga preuzme neki drugi studio. Ove riječi poklapaju se s izjavama Neila Druckmanna koji je u travnju prošle godine izjavio kako bi volio serijal prepustiti drugom timu, pod uvjetom da je taj novi tim sposoban shvatiti srž Uncharteda.