Naughty Dogov The Last of Us ide dalje

Iako su mnogi nagađali da će se to dogoditi, Sony je prisutne prilično iznenadio najavivši The Last of Us: Part 2

Iako je prilično zaokružena, Naughty Dogova odlična PlayStation ekskluziva The Last of Us ipak je udarila temelje za potencijalne nastavke. Usprkos tome, mnogi su ostali vrlo ugodno iznenađeni potvrdom da ćemo se uskoro vratiti u Naughty Dogov post-apokaliptični svijet.

Nova igra serijala nosi jednostavan naziv The Last of Us: Part 2 i nastavit će priču o Ellie i Joelu, protagonistima prve igre. Radnja nastavka smještena je pet godina nakon konca prve igre. Ellie je sada ogorčena 19-godišnja djevojka u potrazi za osvetom, a kompletna će se igra, prema riječima Neila Druckmanna, fokusirati na temu mržnje.

The Last of Us smo svojevremeno, usprkos činjenici da se radi o PS ekskluzivi, proglasili igrom godine. Nadamo se da će nastavak biti barem jednako dobar.

„Mnogo smo razmišljali o nastavku. Znamo da je povratak likovima rizičan.“– rekao je Druckmann –„Nitko ove likove ne voli više od nas i ne bismo im se vraćali da nemamo pravu ideju. Razmišljali smo i o drugim likovima, no osjećaj nije bio dobar. The Last of Us se fokusira na ova dva lika. Želimo da nam fanovi prve igre vjeruju, nećemo vas razočarati.“

Za vrijeme predstavljanja igre Neil Druckmann je potvrdio da ćemo kroz ovu igru prolaziti uglavnom iz Elliene perspektive, baš kao što smo kroz prvu prolazili uglavnom iz Joelove uloge. Ovo će nam ujedno dati i novo viđenje opakog svijeta u koji je TloU smješten. Najavni trailer možete pogledati ispod teksta.