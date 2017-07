Nedjelja je rezervirana za Asus ROG LOL BATTLE

Veliko natjecanje u League of Legendsu pod pokroviteljstvom Asusa dovodi tri vrhunska tima uz prijenos uživo

Nakon uspješnog revijalnog League of Legends meča između ASUS ROG ELITE i ARMY tima koji se održao sredinom veljače ove godine, ovog vikenda sprema se nešto potpuno novo. Tri legendarna Republic Of Gamers tima će u nedjelju, 09. srpnja odmjeriti snage na Summoners Riftu u sklopu ROG LOL BATTLE natjecanja!

Naš League of Legends tim ASUS ROG ELITE čiji igrači dolaze sa Zapadnog Balkana odmjerit će snage protiv francuske ekipe ROG E-SPORT i talijanske ekipe NEXT GAMING. Ovaj jednodnevni epski okršaj će se odigrati u dvije faze. Timovi će se prvo susresti u „best of 1“ okršaju, gdje će svaka ekipa igrati sa svakom jedan meč sa ciljem da si osigura mjesto u velikom finalu.

Nakon eliminiranja najslabijeg tima, dva pobjednika će proći dalje u finale koje će odlučiti ROG LOL Battle šampiona. Finale se igra na dvije od tri dobivene partije. Kako ne bi propustili ni trenutak ove akcije, za prijenos događaja će biti zadužena Fortuna Esports, tvrtka koja posjeduje sve neophodne alate za organiziranje ovakvih i njima sličnih događaja.

ROG LOL Battle eliminacijska faza počinje u nedjelju, 09. srpnja u 18:00 dok je veliko finale zakazano istog dana u 21:00h, a akciju možete pratiti uživo na: https://www.twitch.tv/fortuna

Raspored mečeva:

18:00 ASUS ROG ELITE vs ROG E-SPORT

19:00 ROG E-SPORT vs NEXT GAMING

20:00 NEXT GAMING vs ASUS ROG ELITE

21:00 FINALS