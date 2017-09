Need for Speed Payback - objavljeni hardverski zahtjevi

Need for Speed Payback će od studenog biti moguće zaigrati na konzolama i dosta širokom spektru PC konfiguracija

Electronic Arts i razvojna kuća Ghost Games su nedavno objavili novi trailer za jurilicu Need for Speed Payback putem koje su demonstrirali kako novi nastavak legendarnog serijala može izgledati na najmoćnijim današnjim konfiguracijama. Većina smrtnika će Need for Speed Payback ipak zaigrati u 720p ili 1080p rezolucijama, a EA i Ghost Games su stoga otkrili preporučenu i minimalnu konfiguraciju.

Minimalni zahtjevi za igru u 720p i 30 fps-a na najnižim grafičkim postavkama su:

OS: 64-bit Windows 7 naviše

CPU: Intel i3 6300 @ 3.8GHz ili AMD FX 8150 @ 3.6GHz

RAM: 6GB

HDD: 30GB

GPU: NVIDIA GeForce GTX 750 Ti ili AMD Radeon HD 7850 ili ekvivalentne DX11 kompatibilne kartice sa 2GB memorije

Preporučeni zahtjevi za igru u 1080p i 60fps-a sa svim grafičkim detaljima su:

OS: 64-bit Windows 10

CPU: Intel i5 4690K @ 3.5GHz ili AMD FX 8350 @ 4.0GHz

RAM: 8GB

HDD: 30GB

GPU: AMD Radeon RX 480 4GB, NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ili ekvivalentne DX11 kompatibilne kartice sa 4GB memorije

Need for Speed Payback izlazi 10. studenog i to kao 23. službeni nastavak serijala Need for Speed. Uz multiplayer modove, Payback uključuje i temeljitu kampanju za jednog igrača koja je navodno uvelike inspirirana popularnim filmskim serijalom Brzi i žestoki.