Nehotice otkriven datum izlaska novog Mass Effecta

Ako je vjerovati informacijama koje su osvanule na Amazonu, Mass Effect: Andromeda na tržište stiže krajem ožujka iduće godine

Službena knjižica s crtežima iz EA-ove nadolazeće igre Mass Effect: Andromeda na europsko tržište stiže 23. ožujka iduće godine, a kako Amazon tvrdi da će knjiga stići paralelno s igrom, istog dana očekujemo i novo poglavlje popularnog RPG serijala.

Podsjetimo, igra je na tržište trebala stići još ove godine, no Electronic Arts je u ožujku potvrdio da se to neće dogoditi. Izlazak igre krajem ožujka iduće godine značio bi da će Mass Effect: Andromeda stići nekoliko tjedana nakon velike PS4 ekskluzive Horizon Zero Dawn, taman toliko da igraća zajednica postane spremna za nešto novo.

Iako prema službenim informacijama znamo tek da Mass Effect: Andromeda stiže u prvom kvartalu iduće godine, Amazon u pravilu raspolaže točnim informacijama i njegovi leakovi najčešće se pokažu ispravnima. Službenu potvrdu očekujemo uskoro.