Night in the Woods odgođen do veljače

Zanimljiva avantura iza koje stoji nevjerojatno uspješna Kickstarter kampanja ipak neće biti objavljena 10. siječnja, odgođena je za nekoliko tjedana

Vrlo zanimljiva singleplayer avantura Night in the Woods s kojom smo se prvi puta susreli kada je na Kickstarteru prikupila četiri puta više sredstava od traženih 50 tisuća dolara, dobila je manju odgodu. Umjesto 10. siječnja kada smo je trebali zaigrati prema originalnim planovima na PC, PS4, Mac i Linux stići će u prvoj polovici veljače.

Odgodu je uzrokovao niz manjih problema s kojima se razvojni tim susreo za vrijeme certifikacije, što je potpuno razumljivo budući da im je ovo tek prva komercijalna igra na kojoj rade. Utjecaj je zasigurno imala i činjenica da Night in the Woods stiže na više platformi koje funkcioniraju po drugačijim pravilima.

„Radi se o uobičajenim stvarima. Ništa nije kritično i sve je povezano s time što smo mali tim koji radi veliku igru koja na više platformi stiže istovremeno.“– stoji u novoj objavi na stranicama Kickstartera. „Trenutno čekamo nove informacije o vanjskim partnerima kako bismo mogli definirati novi datum izlaska, no bit će negdje u prvoj polovici veljače.“

Prije izlaska konačne verzije svi zainteresirani igrači mogu zaigrati Night in the Woods: Longest Night i Night in the Woods: Lost Constellation. Radi se o svojevrsnim uvodnicima koje možete preuzeti po cijeni koju sami definirate – ili potpuno besplatno.