Nintendo najavio Super NES Classic Edition

Moderna i minijaturna verzija Super Nintenda dolazi sa do sada neobjavljenim nastavkom legendarnog Star Foxa.

Nintendo je najavio da 29. rujna stiže nova kućna konzola za sve ljubitelje retro igara. Radi se o Super NES Classic Editionu, novoj verziji legendarnog Super Nintenda, jedne od najpopularnijih dosadašnjih kućnih konzola. Minijaturni Super Nintendo dolazi sa podrškom za spajanje na moderne televizore putem uključenog HDMI kabla i 21 instaliranom igrom. Najupeučatljiviji naslov je definitivno Star Fox 2, do sada neobjavljeni nastavak Super NES klasika Star Fox.



Sudeći po Nintendu, preporučena cijena Super NES Classic Editiona je 79,99 dolara, a među preinstaliranim igrama se nalaze naslovi kao što su Donkey Kong Country, Super Mario World, Street Fighter II Turbo: Hyper Fighting, The Legend of Zelda: A Link to the Past, te brojni drugi. Ispod spisak svih naslova koji će biti dostupni na Super NES Classic Editionu.

Contra III: The Alien Wars

Donkey Kong Country

EarthBound

Final Fantasy III

F-ZERO

Kirby Super Star

Kirby’s Dream Course

The Legend of Zelda: A Link to the Past

Mega Man X

Secret of Mana

Star Fox

Star Fox 2

Street Fighter II Turbo: Hyper Fighting

Super Castlevania IV

Super Ghouls ’n Ghosts

Super Mario Kart

Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars

Super Mario World

Super Metroid

Super Punch-Out!!