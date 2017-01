Nintendo Switch će imati stalni priljev novih igara

Tako barem tvrdi šef američke podružnice Nintenda koji nas uvjerava da novih naslova nakon izlaska konzole neće nedostajati

Šef američkog Nintenda Reggie Fils-Aime je stao u obranu relativno malog broja igara koje će se pojaviti za Nintendo Switch na sam dan izlaska spomenute konzole, obzirom da je slična situacija bila i s predstavljanjem Wiija U koji je često naknadno kritiziran zbog nestašice novih naslova.

Prema njegovim riječima, spomenutih pet naslova predstavljaju samo početak, te će ubrzo ponuda biti proširena novim igrama i takvu politiku planiraju tijekom čitave godine.

Potvrđeno je kako 3. ožujka paralelno s Nintendo Switchom stižu Zelda: Breath of the Wild, 1-2 Switch, Super Bomberman R, Skylanders Imaginators i Just Dance 2017.

U razdoblju od par tjedana igrači će moći nabaviti Snipperclips, I Am Setsuna, Has-Been Heroes i Fast RMX, dok je Mario Kart 8 Deluxe zakazan za 28. travanj.

Od ostalih igara koje bismo trebali zaigrati ove godine spominju se Arms, Splatoon 2, Fire Emblem Warriors, Xenoblade Chronicles 2, te Super Mario Odyssey negdje oko Božića.