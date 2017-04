Nintendo Switch premašio 2,5 milijuna isporučenih primjeraka

Nintendo Switch se do sada pokazao kao pun pogodak za Nintendo. Prodaja 3DS konzole i dalje ne pokazuje pretjerane znakove posustajanja

Nintendo je objavio novo financijsko izvješće za razdoblje do 31. ožujka putem kojega je otkriveno da je nova konzola Nintendo Switch do sada isporučena u 2,74 milijuna primjeraka širom svijeta. U isto vrijeme, širom svijeta je isporučeno 5,46 milijuna primjeraka igara za Nintendo Switch.

1 2 SwitchKao što je i za očekivati, najpopularniji Switch naslov je hvaljena Legend of Zelda: Breath of the Wild sa 3,84 milijuna prodanih primjeraka širom svijeta. Od toga, 2,76 milijuna otpada na Switch verziju a 1,08 milijuna prodanih primjeraka na Wii U izdanje igre. Prodajne brojke drugih igara za Switch nisu otkrivene, a u Nintendu su posebno spomenuli tek ležerni 1-2 Switch namijenjen prvenstveno zabavama i lokalnom multiplayeru.



Switch je do sada opravdao očekivanja iz Nintenda, gdje predviđaju da će do kraja fiskalne godine isporučiti još 10 milijuna primjeraka same konzole, te bar 35 milijuna igara. Naravno, Switch nije jedina uzdanica iz Nintenda. Prodaja Nintenda 3DS je i dalje iznimno uvjerljiva, a poslijednji veliki hit za prijenosnu konzolu je Pokemon Sun and Moon koji je dogurao do čak 15,44 milijuna prodanih primjeraka. Nintendo je u prošloj im fiskalnoj godini prodao čak 55,08 milijuna 3DS igara, dok je sama konzola od izlaska na tržište do danas došla do vrtoglavih 66 milijuna prodanih primjeraka.

Breath of the WildS druge strane, Nintendo Wii U je do sada dogurao do 13,56 milijuna prodanih primjeraka, a čini se da će se tu i zaustaviti budući da se kupci uvelike odlučuju za novi Nintendo Switch.