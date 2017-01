Nioh dobio datum izlaska

Akcijski RPG Nioh koji tvoraca Ninja Gaidena iz razvojne kuće Team Ninja će na PlayStationu 4 izaći već 8. veljače.

Japanski studio Team Ninja je putem Twittera potvrdio da akcijska avantura Nioh izlazi 8. veljače. Igra je poslana na umnažanje, a tvorci su uz datum izlaska odaslali i zahvalu masama na strpljenju.



Nioh će u veljači izaći ekskluzivno na PlayStationu 4, a sam projekt je do sada često uspoređivan sa popularnim From Softwareovim serijalom Souls. Radnja prati mladog mornara Williama koji u potjeri za zakletim neprijateljem završi u srednjovjekovnom Japanu. Radnja je zasnovana na pustolovina Williama Adamsa, jednog od prvih zapadnjaka koji se svrstao među redove samuraja, te je potom začinjena sa dodatnim natprirodnim elementima.

Sudeći po ekipi iz Team Ninje, pri razvoju projekta Nioh su se posebno korisnim pokazale alfa i beta demo verzije igre, objavljene tokom prošle godine. Razvrstavanje potom skupljenih povratnih informacija je ujedno i glavni razlog zašto je Nioh odgođen do veljače ove godine.