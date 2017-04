Ništa od Red Dead Redemptiona za PC

Barem ne u kućnoj izvedbi obzirom da je ekipa White Teama nakon javne prezentacije mape morala zaustaviti radove

Entuzijastična ekipa White Team je prije par dana javno prikazala promotivni video modifikacije Red Dead Redemption za Grand Theft Auto V.

Spomenuti je trebao "portati" čitavu mapu iz Xbox 360 verzije Red Dead Redemptiona u GTA V za PC čime bi vlasnici spomenute platforme po prvi put mogli osjetiti čari Rockstarovog hita za konzole.

Doduše, kako kažu autori, nije im bila namjera oživjeti čitavu solo kampanju već je riječ samo o mapi, no od čitave priče neće biti ništa.

Naime, netom po objavi videa javila im se izdavačka kuća Take-Two i jasno dala do znanja da to ne smiju raditi i zaprijetila tužbom, pa je White Team sa žaljenjem obznanio da prekidaju s daljnjim razvojem ovog moda, iako nije jasno zašto je Take Twou isti toliko smetao obzirom da na sceni postoji već masa sličnih. Video je dakako promtno uklonjen s YouTubea.