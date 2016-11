Nova čistka varalica iz Overwatcha

Izgon s kineskih servera je dobilo 1.650 igrača od kojih neki imaju prilično maštovita imena

Blizzardov Overwatch nije imun na varalice, pa njegovi tvorci svako malo rade čistke onih koji su uhvaćeni u tom činu.

Ne samo da u Kini aktivno prate stanje na serverima, već i javno objavljuju imena igrača uhvaćenih u varanju kojima ukinuli korisničke račune, a u novoj čistki je "bananu" pokupilo 1.650 mudraca.

Njihova imena su objavljena na službenom forumu, a zahvaljujući korisniku Reddita _CRISPR, saznali smo i prijevode izvornih kineskih naziva koji su prilično maštoviti i zabavni.

Tako se među varalicama ističu imena It's High N-ughhhh, If I don't get POTG I'll stream me eating shit i primjerice Call me the God of Bitches, a ostatak ljudi koje kineski igrači više neće viđati na serverima se nalazi ovdje, dok prijevode potražite ovdje.