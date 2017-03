Nova junakinja Overwatcha još nije spremna za konzole

Iako je već neko vrijeme dostupna na PC-ju putem PTR-a, Orisa neće tako skoro stići na konzole – potvrdio je Blizzard

Blizzard Entertainment nedavno je predstavio novu junakinju koja stiže u njegovu šarenu pucačinu Overwatch. Radi se o Orisi, velikoj robotskoj heroini s kojom se igrači već sada mogu družiti u Overwatch PTR-u. Prema riječima razvojnog tima igrači na PC-ju ovu će junakinju moći koristiti do daljnjega, no konzolaši je ne moraju očekivati tako brzo.

„Dobivamo odlične povratne informacije i ispravljamo mnogo problema. Znam da se Orisa na PTR-u nalazi dulje od ostalih heroja, no smatramo da je ovo dobra stvar.“– napisao je na službenim forumima Blizzardov Jeff Kaplan. „Znamo da je želite imati na raspolaganju i uskoro hoćete. No izgledno je da će se to dogoditi tek krajem mjeseca.“

Ako ovu heroinu još niste imali prilike upoznati, bacite oko na video koji prilažemo ispod.

U vezanim vijestima, Blizzard je potvrdio da će ove godine objaviti još nekoliko sadržaja koji će proširiti priču Overwatcha. Bit će to uobičajeni kratki animirani filmovi i stripovi kakve smo dobivali i ranije. Na ovim se sadržajima već radi, pa ne bismo trebali čekati još dugo. Logično, prvi od njih otkrit će dodatne informacije o novoj junakinji Orisi.